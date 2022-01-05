Зеленський підписав закон про розблокування держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до ст. 11 закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо усунення технічних та логічних неузгодженостей" №1985-IX, який парламент підтримав 17 грудня минулого року.

Як повідомляється на сайті глави держави в середу, документ дасть змогу розблокувати реалізацію низки прав іноземних суб'єктів кінематографії, зокрема права на отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільму на території України.

"Це сприятиме залученню іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, підвищенню професійного рівня українських фахівців у цій галузі, міжнародній співпраці кінематографістів, розвитку інфраструктури й туризму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідний законопроект №6265 Верховна Рада підтримала 298 голосами. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він усуває технічні помилки, допущені під час внесення змін до закону про державну підтримку кінематографії в Україні щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, яких зазнав іноземний суб'єкт кінематографії під час виробництва (створення) фільму в Україні.