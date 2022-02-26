Члени Української кіноакадемії закликають до бойкоту творів російського кінематографу

Члени Української кіноакадемії від імені спільноти українських кінопрофесіоналів і діячів культури закликають до бойкоту творів російського кінематографу.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби Державного агентства з питань кіно, українські кінематографи закликають Раду Європи виключити Російську Федерацію з Eurimages і з країн-учасників Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

Також закликають міжнародні фестивалі не допускати в конкурсні й позаконкурсні програми фільми, вироблені Російською Федерацією або в копродукції з нею.

Міжнародну федерацію асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) українська сторона закликає позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний кінофестиваль.

Усіх продюсерів просять припинити будь-який бізнес із суб'єктами підприємницької діяльності Росії.

Крім того, дистриб'юторів просять звернути увагу, що за контрактами, які вони укладають на території РФ, фільми нелегально поширюються і на юридичну територію України, а саме: на тимчасово окуповані території Криму і "ДНР" і "ЛНР". Видаючи такі ліцензії, вони також фактично порушують український суверенітет.

"Європейська асоціація аудіовізуальних виробників (CEPI) і Європейська асоціація комерційних фільм продюсерів (CFP-e) - закликати членів асоціації припинити будь-яку співпрацю з виробниками аудіовізуальної продукції, що підтримують агресію проти України, зокрема поширення на території країн-учасниць асоціації акторів і публічних осіб, які підтримують злочинні дії Російської Федерації", - йдеться у зверненні.