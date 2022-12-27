Події

07:13 27.12.2022

Парламент Оману проголосував за розширення бойкоту Ізраїлю

1 хв читати

Нижня палата парламенту Омана проголосувала за розширення закону про бойкот Ізраїлю в понеділок, повідомляє The Times of Israel.

Консультативні збори (Меджліс аш-Шура) проголосували за внесення поправок до першого пункту свого закону про бойкот Ізраїлю, які передбачають заборонити будь-які спортивні, культурні чи економічні контакти.

Поправка забороняє особисту або онлайн-взаємодію з ізраїльтянами.

Віцеспікер парламенту Якуб аль-Харіті повідомив агентству WAF, що поправка "підсилить криміналізацію та бойкот" Ізраїлю.

Поправка наразі передається на обговорення законодавчого комітету Меджлісу перед остаточним голосуванням.

У неділю ізраїльські ЗМІ припустили, що дебати про бойкот можуть бути пов'язані із зусиллями Ізраїлю домогтися від Оману дозволу на цивільні польоти над країною.

Раніше цього року Саудівська Аравія, яка також не має зв'язків із Ізраїлем, дозволила Ізраїлю використати свій повітряний простір, але Оман виступив проти цього.

Оман та Ізраїль не мають офіційних дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ Омана Саїд Бадр бін Хамад аль-Бусаїді заявив минулого року, що Оман змінить свою політику лише після того, як буде реалізовано вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав.

 

 

Теги: #ізраїль #бойкот #оман

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 26.12.2022
Кнесет запланував на четвер голосування щодо нового уряду Ізраїлю

Кнесет запланував на четвер голосування щодо нового уряду Ізраїлю

21:04 21.12.2022
Посольство Ізраїлю відкрило у Києві "Пункт незламності"

Посольство Ізраїлю відкрило у Києві "Пункт незламності"

21:54 30.11.2022
Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

13:50 26.11.2022
Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

14:20 24.11.2022
Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

14:20 24.11.2022
Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

15:18 21.11.2022
Ізраїль пригрозив розпочати постачання високоточних ракет в Україну, якщо РФ закупить іранські ракети, - ЗМІ

Ізраїль пригрозив розпочати постачання високоточних ракет в Україну, якщо РФ закупить іранські ракети, - ЗМІ

08:56 17.11.2022
Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

Пентагон обвинуватив Іран в ударі по танкеру в Оманській затоці

19:11 16.11.2022
Нас цікавлять ізраїльські системи ППО, Нетаньягу пообіцяв розглянути питання

Нас цікавлять ізраїльські системи ППО, Нетаньягу пообіцяв розглянути питання

13:34 13.11.2022
Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

За минулу добу ворог завдав два ракетні удари

В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

ОСТАННЄ

У Херсоні в середу почне працювати ринок, обстріляний у суботу з "Градів", - міськрада

РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

Основні бої у понеділок продовжувалися на лінії Сватове - Кремінна та біля Бахмута - ISW

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

Минулої доби в результаті обстрілів поранено двоє людей в Донецькій області

У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі

Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА