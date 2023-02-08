Спорт

10:43 08.02.2023

Рішення про бойкотування Олімпіади в Парижі буде крайнім заходом, коли вичерпаються всі механізми недопущення росіян і білорусів на змагання, - Гутцайт

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Рішення про бойкотування Олімпіади в Парижі буде крайнім заходом, коли вичерпаються всі механізми недопущення росіян і білорусів на змагання, - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що рішення про бойкотування Олімпійських ігор у Парижі буде крайнім заходом, коли будуть вичерпані всі механізми недопущення на змагання атлетів із Росії та Білорусі.

"Це крайній захід… Моє особисте бачення, що життя наших українців важливіше, ніж будь-які змагання. Але я розумію складність цього питання. Тому це питання може бути розглянуте лише виключно нашою всією олімпійською сім'єю як крайній захід, коли ми вже все зробимо для недопуску росіян та білорусів на змагання, і коли більше нічого не зможемо зробити, ми ухвалюватимемо колегіально це рішення", - сказав він в ефірі національного телемарафону у середу.

Міністр наголосив, що важливо вже цього року поставити остаточну крапку у недопуску атлетів із Росії та Білорусі на Олімпіаду, оскільки у 2023 році відбуватимуться міжнародні змагання для отримання олімпійських ліцензій.

"І нам потрібно вирішити братимуть чи не братимуть участь наші спортсмени", - додав він.

Як повідомлялося, 5 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надіслала листи компаніям – спонсорам Міжнародного олімпійського комітету щодо неприпустимості допуску російських спортсменів на Олімпіаду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також закликав Міжнародний олімпійський комітет заборонити російським спортсменам виступати на Олімпіадах під білими прапорами.

Теги: #бойкот #олімпіада #росіяни

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