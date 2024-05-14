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17:35 14.05.2024

Опозиція в парламенті Грузії оголосила бойкот через ухвалення закону про іноагентів

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Опозиція в парламенті Грузії оголосила бойкот через ухвалення закону про іноагентів

Опозиційні парламентські фракції "Єдиний національний рух" (ЄНР) і "Лело" у парламенті Грузії у вівторок оголосили бойкот парламентській роботі у зв'язку з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу".

Член фракції ЄНР Леван Бежашвілі заявив журналістам, що в режим бойкоту переходить більшість опозиційних депутатів. "Найближчим часом разом із представниками і парламентської, і непарламентської опозиції ми представимо громадськості остаточний план дій", - сказав він.

Представниця фракції "Лело" Анна Нацвлішвілі заявила, що члени її фракції не бачать ресурсу продовжувати роботу в парламенті.

"Майбутнє Грузії в НАТО і Євросоюзі", - сказала парламентарій.

Як повідомлялося, парламент Грузії у вівторок ухвалив у третьому, остаточному читанні закон "Про прозорість іноземного впливу".

Теги: #опозиція #бойкот #грузія

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