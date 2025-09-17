Інтерфакс-Україна
03:16 17.09.2025

Опозиція в Чехії обіцяє скасувати програму постачання боєприпасів Україні в разі успіху на виборах - ЗМІ

Лідер партії ANO і колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що "чеська ініціатива щодо боєприпасів" буде скасована, якщо він повернеться до влади, повідомляє Politico у вівторок.

"Успішні зусилля Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України піддаються критиці з боку популістської партії, яка лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів у країні, що відбудуться в жовтні", - пише Politico.

"За інформацією, якою ми володіємо, там є невідповідні норми прибутку, низька якість і сумнівні постачальники. З цих причин це питання має вирішуватися на рівні НАТО", – заявив заступник голови партії ANO Карел Гавлічек в інтерв'ю Politico.

Чеський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали захищає ініціативу щодо постачання боєприпасів.

"Будь-яке припинення ініціативи буде справжнім подарунком для Путіна. Ті, хто про це говорять, ризикують безпекою Європи", – цитує видання виступ міністра закордонних справ Яна Ліпавського на зустрічі з чеськими послами минулого місяця.

Прага розпочала зусилля з постачання боєприпасів у 2024 році у відповідь на затримки з відправкою снарядів до України зі США. В рамках ініціативи збираються західні пожертви боєприпасів, а також закуповуються снаряди на світовому ринку, і все це разом відправляється до України. Минулого року Чехія координувала поставку 1,5 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів за фінансової підтримки 14 країн. Президент Чехії Петр Павел заявив, що до початку ініціативи Росія мала десятикратну перевагу в артилерійських боєприпасах, але з того часу вона скоротилася до 2:1 на користь Москви.

Джерело: https://www.politico.eu/article/czech-republic-andrej-babis-ammunition-war-in-ukraine/

