17:05 17.11.2025

Підсумки експериментального проєкту в ОПК: 370 нових зразків боєприпасів, з них 250 — для безпілотників

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні, на полі бою зросла на 50%, до виконання державних контрактів з виготовлення боєприпасів долучилися 76 нових виробників, у виробництво можуть бути запущені 370 нових зразків, з них 250 — для безпілотників.

Такі дані оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками реалізації чергового етапу експериментального проєкту Міноборони щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів,

"Проєкт спочатку стосувався боєприпасів для БПЛА, а потім був поширений на всі типи снарядів. Ідеться про широку дерегуляцію — зняття бюрократичних бар’єрів та спрощення дозвільних процедур для того, щоб виробників ставало більше, а виробництво масштабувалося", - наголосив Шмигаль у телеграм-каналі у понеділок.

За його даними, в результаті чергового етапу експериментального проєкту Міноборони до виконання державних контрактів уже долучилися 76 нових виробників, є 370 нових зразків боєприпасів, з них 250 — для безпілотників. "Зросла конкуренція, розширилася номенклатура продукції, збільшилися спроможності українських зброярів", - зазначив міністр.

"Найважливіші результати — це ті, що бачимо на полі бою. На 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні. Це свідчить про успішне налагодження замкнених циклів виробництва", - наголосив Шмигаль.

