Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська застерегла перед можливими наслідками послаблення санкцій щодо режиму Лукашенка. Свою позицію Тихановська озвучила в інтерв'ю опозиційному телеканалу Belsat, повідомляє портал TVN24 у четвер.

Зокрема Тихановська наголосила, що звільнення 52 політичних в'язнів не свідчить про

"жоден гуманізм Лукашенка", а є результатом "тривалої роботи демократичної опозиції, позиції Європейського Союзу і дипломатичних зусиль США".

Окрім того Тихановська застерегла, що послаблення санкційного тиску на Білорусь, зокрема обіцяне адміністрацією США зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа", відкриє юридичні лазівки для Росії.

"Зняття санкцій дасть можливість Білорусі закуповувати запчастини для державних авіакомпаній, але також може відкрити юридичну прогалину для Росії, в плані отримання запчастин за посередництвом "Белавіа", - цитує Тихановську TVN24.