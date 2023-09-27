Низка європейських футбольних асоціацій заявили про бойкот змагань УЄФА за участю російських команд

Футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції та Данії заявили про намір бойкотувати змагання УЄФА, до яких будуть допущені російські команди.

Так, Футбольна асоціація Англії заявила, що дотримуватиметься своєї позиції, згідно з якою жодна з її команд, ні молодша, ні старша, не гратиме з національною командою, що представляє Росію.

"Ми не підтримуємо позицію щодо повернення Росії у вікові змагання УЄФА, і наша позиція залишається незмінною - збірні Англії не гратимуть проти Росії", - зазначається в заяві, повідомляє The Times.

Зі свого боку президент Польського футбольного союзу Цезар Кулеша заявив, що був здивований ухваленим рішенням.

"Я був здивований учорашньою заявою виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення", - написав Кулеша у твіттері.

Латвійська федерація футболу також заявила, що латвійські збірні з футболу всіх рівнів не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення або форми представництва російських спортсменів.

"Це суперечить твердій позиції ЛФФ щодо війни Росії в Україні й залишатиметься в силі до припинення воєнних дій в Україні. ЛФФ підтверджує, що вона була і буде єдина з Україною і своїми українськими колегами у всіх рішеннях, що випливають із цього. ЛФФ також повністю поважає і дотримується встановлених законодавством Латвії процедур стосовно проведення таких матчів або обмежень на розміщення таких спортивних команд на території Латвії", - повідомляє пресслужба латвійської федерації.

Президент Литовської федерації футболу Едгарас Станкявічюс також підтвердив, що збірні Литви не змагатимуться з росіянами.

"Ми можемо підтвердити, що дотримуємося своєї позиції засудження воєнних дій Росії в Україні, й можемо запевнити, що стовідсотково не гратимемо проти російських футболістів, навіть якщо це визначатиметься жеребкуванням того чи іншого турніру. Якщо трапиться так, що в тому чи іншому турнірі нам і молодіжній збірній Росії випаде жереб зіграти одне з одним, наші футболісти не вийдуть на поле, хоч би які штрафи накладала федерація і хоч би де проводилися матчі", - наголосив він, повідомляє пресслужба литовської федерації.

Президент шведської футбольної федерації Фредрік Райнфельдт також оголосив, що шведські команди не змагатимуться з російськими командами, наголосивши, що напад РФ на Україну був неприйнятним.

"Федеральна рада ухвалила своє рішення, коли Росія вчинила неприйнятний напад на Україну. Ми заявляли і продовжуємо заявляти, що не маємо наміру змагатися з російськими командами", - заявив Рейнфельдт на пресконференції в середу, повідомляє Expressen.

Керівник відділу комунікації Данської футбольної асоціації в коментарі TV2 також заявив, що федерація не має наміру змінювати свою позицію щодо змагань із російськими командами.

"Ми не побачимо, щоб збірна Данії змагалася зі збірною Росії - незалежно від віку. Я хотів би на цьому наголосити. Позиція DBU незмінна", - заявив він.

Як повідомлялося, виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення повернути цього сезону до участі в турнірах УЄФА російські команди, що складаються з неповнолітніх футболістів. У зв'язку з цим виконком звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке дало б змогу відновити в правах російські команди U-17 (і дівчат, і юнаків) навіть у тому випадку, якщо жеребкування вже відбулося. Усі матчі російських команд мають проводитися без прапора країни, гімну, національної ігрової форми й не на території Росії.

Українська асоціація футболу засудила допуск російських команд і заявила, що ухвалення таких рішень щодо поступового повернення команд із Росії до участі в змаганнях у розпал воєнних дій, які вона веде проти України, є безпідставним і таким, що схвалює російську агресивну політику.

Джерела: https://www.thetimes.co.uk/article/9ad3a776-5c8b-11ee-88d6-eacc4268cc5d?shareToken=07e99c964c260ea71ef6ef55b7eb0f75

https://twitter.com/Czarek_Kulesza/status/1706990363913621835

https://lff.lv/zinas/17104/latvijas-futbola-izlases-nespeles-pret-komandam-no-krievijas/

https://www.lff.lt/lff-pranesimas-del-uefa-vykdomojo-komiteto-sprendimo/

https://www.expressen.se/sport/fotboll/sveriges-besked-vagrar-mota-ryssland/

https://sport.tv2.dk/fodbold/2023-09-27-dbu-holder-fast-ingen-danske-hold-skal-moede-rusland