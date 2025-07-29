Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів бойкотувати заходи за участі Матвієнко

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Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів в Женеві бойкотувати публічні заходи за участі спікерки Ради федерацій РФ Валентини Матвієнко.

"Я закликаю учасників Конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці - Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів рф", - написала Кондратюк у Фейсбуці у вівторок.

За словами Кондратюк, вона, як і багато інших учасників конференції, вважає, що делегації Росії, яка складається з підсанкційних осіб на чолі з Матвієнко, не місце на Всесвітній конференції голів парламентів.

На думку заступниці голови Верховної Ради, дуже важливо показати демарш усіх демократичних країн проти присутності Росії на саміті спікерів.

Кондратюк підкреслила, що Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію Росії та всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, створення якого підтримала Швейцарія.

"Мені прикро, що після всіх резолюцій швейцарського парламенту на підтримку України, із засудженням злочинів росії проти наших дітей - Матвієнко і компанія таких же підсанкційних гуляють навколо Женевського озера, мають трибуну на великій міжнародній конференції", - зазначила Кондратюк.

Вона нагадала, що Міжпарламентський союз збирає Всесвітню конференцію голів парламентів орієнтовно раз на 5 років.

"Це велика подія, куди з’їжджаються делегації усіх парламентів, що входять до МПС (181 країна + 15 асоційованих членів). Цього року тема загальних дебатів - "Світ у хаосі: парламентська співпраця та багатосторонність заради миру, справедливості та процвітання для всіх", - наголосила Кондратюк.