Інтерфакс-Україна
Події
13:44 29.07.2025

Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів бойкотувати заходи за участі Матвієнко

2 хв читати
Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів бойкотувати заходи за участі Матвієнко
Фото: https://www.facebook.com

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала учасників Всесвітньої конференції голів парламентів в Женеві бойкотувати публічні заходи за участі спікерки Ради федерацій РФ Валентини Матвієнко.

"Я закликаю учасників Конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці - Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів рф", - написала Кондратюк у Фейсбуці у вівторок.

За словами Кондратюк, вона, як і багато інших учасників конференції, вважає, що делегації Росії, яка складається з підсанкційних осіб на чолі з Матвієнко, не місце на Всесвітній конференції голів парламентів.

На думку заступниці голови Верховної Ради, дуже важливо показати демарш усіх демократичних країн проти присутності Росії на саміті спікерів.

Кондратюк підкреслила, що Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію Росії та всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, створення якого підтримала Швейцарія.

"Мені прикро, що після всіх резолюцій швейцарського парламенту на підтримку України, із засудженням злочинів росії проти наших дітей - Матвієнко і компанія таких же підсанкційних гуляють навколо Женевського озера, мають трибуну на великій міжнародній конференції", - зазначила Кондратюк.

Вона нагадала, що Міжпарламентський союз збирає Всесвітню конференцію голів парламентів орієнтовно раз на 5 років.

"Це велика подія, куди з’їжджаються делегації усіх парламентів, що входять до МПС (181 країна + 15 асоційованих членів). Цього року тема загальних дебатів - "Світ у хаосі: парламентська співпраця та багатосторонність заради миру, справедливості та процвітання для всіх", - наголосила Кондратюк.

Теги: #матвієнко #кондратюк #бойкот #женева #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 28.07.2025
Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни підсанкційним особам із РФ на конференції керівників парламентів у Швейцарії

Кондратюк вважає лицемірним надання трибуни підсанкційним особам із РФ на конференції керівників парламентів у Швейцарії

17:04 16.07.2025
Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

14:23 16.07.2025
Польщі недостатньо підіймати винищувачі у повітря під час атак РФ, треба допомогти Україні закрити небо - Кондратюк

Польщі недостатньо підіймати винищувачі у повітря під час атак РФ, треба допомогти Україні закрити небо - Кондратюк

19:10 14.07.2025
Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

10:25 12.07.2025
Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

10:01 11.07.2025
Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

21:50 10.07.2025
Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

20:07 10.07.2025
NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву скла в Київській області в 2026р.

NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву скла в Київській області в 2026р.

18:33 10.07.2025
Відновлення України має включати гуманітарний компонент - гендиректор УЧХ

Відновлення України має включати гуманітарний компонент - гендиректор УЧХ

11:58 10.07.2025
Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

ВАЖЛИВЕ

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Кам'янському виросла до трьох

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

СБУ запобігла планам ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Філімонова

ОСТАННЄ

МЗС України про незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму: Це кричуще порушення міжнародного права

Четверо рятувальників постраждали внаслідок російських атак в Україні з початку доби

В експосадовця ДСНС виявили майже 13 млн грн необґрунтованих активів

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

Шмигаль та Сирський обговорили з представниками Німеччини зміцнення обороноздатності України

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" подякував СБУ за запобігання замаху

"Укртрансбезпека" продовжить на місяць перевірки вантажівок в Одеській та Миколаївській областях

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

Через авіаудар РФ по Біленьківській колонії загинуло 16 засуджених, ще 44 зазнали поранень, уточнив Мін'юст

Внаслідок ворожого обстрілу Новоплатонівки на Харківщині 5 загиблих і 3 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА