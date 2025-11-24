Інтерфакс-Україна
Події
22:16 24.11.2025

Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами в Женеві (Швейцарія) пунктів угоди США-РФ вже не 28, а менше.

"Сьогодні наша делегація повернулась з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці", - сказав він у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Далі буде.

Теги: #експрес #женева #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 24.11.2025
Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

22:38 24.11.2025
Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

22:29 24.11.2025
Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

20:05 24.11.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

19:58 24.11.2025
Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

18:40 24.11.2025
Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

18:39 24.11.2025
Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

15:57 24.11.2025
Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

15:25 24.11.2025
Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

13:39 24.11.2025
Зеленський і Наусєда погодилися щодо пунктів, які важливо просувати, щоб забезпечити гарантії миру

Зеленський і Наусєда погодилися щодо пунктів, які важливо просувати, щоб забезпечити гарантії миру

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Білий дім: переговори в Женеві щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишаються розбіжності

Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

У Чугуєві можливі проблеми з водопостачанням через масовану атаку ворожих БпЛА

Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях

Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

Трамп обговорив з Сі війну в Україні та домовився про обмін державними візитами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА