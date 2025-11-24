Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами в Женеві (Швейцарія) пунктів угоди США-РФ вже не 28, а менше.

"Сьогодні наша делегація повернулась з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці", - сказав він у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Далі буде.