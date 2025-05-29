Федерація дзюдо України бойкотуватиме ЧС через рішення допустити представників Білорусі

Федерація дзюдо України бойкотуватиме чемпіонат світу через рішення допустити на турнір представників Білорусі, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина.

"16 травня 2025 року на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь було оприлюднено інформацію про рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF), згідно з яким, починаючи з 1 червня 2025 року, білоруським спортсменам дозволяється брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою", - йдеться у заяві на сайті федерації у четвер.

Федерація дзюдо України офіційно звернулася до IJF з проханням підтвердити або спростувати зазначену інформацію. 23 травня 2025 року Федерація дзюдо України отримала офіційну відповідь від IJF, у якій було підтверджено зазначене рішення виконкому. Зокрема, було наголошено, що "IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння — будівництва мостів, а не стін".

"Федерація дзюдо України рішуче засуджує рішення Міжнародної федерації дзюдо та вважає його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі", - наголосили у федерації.

Федерація дзюдо України вимушена ухвалити рішення про неучасть офіційної делегації збірної команди України з дзюдо в чемпіонаті світу.