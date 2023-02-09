РФ позбавили права провести ЧС-2025 з водних видів спорту

Міжнародна федерація плавання (FINA) повідомила, що чемпіонат світу з водних видів спорту 2025 року відбудеться в Сінгапурі.

Раніше змагання планувалося провести в Казані.

Термін проведення чемпіонату ще не визначено.

Змагання включає шість водних видів спорту: плавання, водне поло, стрибки у воду, синхронне плавання, плавання на відкритій воді та хай-дайвінг.

Очікується, що в чемпіонаті світу візьмуть участь понад 2500 спортсменів, які представляють 209 національних федерацій.