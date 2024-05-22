Спорт

11:01 22.05.2024

Анна Олійник-Корнійко двічі поспіль виборює Кубок Європи  з дзюдо серед кадетів

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Анна Олійник-Корнійко двічі поспіль виборює Кубок Європи  з дзюдо серед кадетів
Фото: Федерація дзюдо України

Вдруге поспіль за сезон юна учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко виборює Кубок Європи з дзюдо серед кадетів.

Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

У квітні 2024 Анна взяла золото на татамі у чеському Тепліце, у травні здобула перемогу у польському місті Бельсько-Бяла, посівши перше місце.

Найважчим видався фінал, в якому українська спортсменка зустрічалася з чинною чемпіонкою Туреччини, своєю принциповою суперницею, Туаною Гуленай, і з якою персональний рахунок був на користь Гуленай.

На шляху до вищої сходинки п’єдесталу українська дзюдоїстка у своїй ваговій категорії до 70 кг провела двобої із п’ятьма суперницями. Послідовно Анна здолала Діану Бенкову (Польща), Віту Худіку (Хорватія), Мартину Скорупінську (Польща). У півфіналі Анна Олійник-Корнійко за 14 секунд блискуче перемогла Валері Томбоу з Бельгії.

Наразі Олійник-Корнійко разом зі своїми тренерами Олександрою Старковою та Кареном Балаяном готуються до чемпіонатів Європи та світу, які відбудуться наприкінці червня в Болгарії та наприкінці вересня в Туркменістані.

На Кубку Європи в Польщі українська збірна дзюдоїстів святкувала і командну перемогу, виборовши у підсумку шість призових місць.

 

Теги: #олійник_корнійко #федерація_дзюдо_україни #olympic_dreams #дзюдо

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