Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:30 29.10.2025

Новий український кемп у Франції: спорт і дружба, що долають кордони

4 хв читати

З 14 по 24 жовтня у французькому місті Лілль відбувся спортивний кемп за участі юних спортсменів з Одеси, Дніпра, Києва, Ірпеня, Гостомеля та Бучі — представників дзюдо, легкої атлетики, баскетболу й футболу.

Це стало можливим завдяки гостинним партнерам Франції та синергії проєктів Olympic Dreams, «Шлях чемпіонів» та «Залізна зміна», Серед учасників — юні футболісти київського «Локомотива», стадіон якого, як і база Олімпійського коледжу, був пошкоджений під час російських обстрілів.

«Ці діти — символ відродження нашої держави. Їхня мужність і жага до спорту доводять, що Україна живе, змагається і перемагає — навіть у найскладніші часи», — зазначив Олексій Нікітенко, засновник проєкту «Шлях чемпіонів», заступник Міністра молоді та спорту України.

Лілль — місто, що прийняло Україну

Юних українців щиро прийняв Лілль, спортивна столиця півночі Франції. Для учасників табору спеціально відкрили легкоатлетичний стадіон, де тренування проводили рефері міжнародного рівня — ті самі, що судять на Олімпійських іграх.

В один з днів діти відвідали місцеву французьку школу, де разом із ровесниками навчалися, грали у футбол і ділилися історіями з України.

«Ми хотіли, щоб ці діти відчули: світ відчиняє перед ними двері. Що спорт — це не лише змагання, а й шлях до людяності, поваги та впевненості у власних силах. Окремо хочу відзначити гостинність і турботу наших французьких партнерів, і особисто подякувати пану Філіппу Ламблену, президенту Ліги легкої атлетики О-де-Франс, а також Сергію Назаровичу Бубці, без яких цей кемп не відбувся б», — наголосила Олена Говорова, радниця Офісу Президента України, бронзова призерка Олімпійських ігор, організаторка поїздки української делегації. 

Дні, сповнені руху, відкриттів і натхнення

Французькі партнери підготували насичену програму для учасників кемпу, поєднавши спортивні тренування з культурними подорожами:

  • екскурсії до міст Лілль і Булонь-сюр-Мер,
  • відвідини музею Louvre-Lens і історичного гірничого музею Mine Museum у Леварді,
  • знайомство з морським світом в океанаріумі Nausicaá,
  • день у Парку Астерікс, що подарував море радості й сміху.

Також українські спортсмени відвідали тренувальну базу футбольного клубу LOSC Lille, де мали змогу зіграти матч просто на полі академії клубу. А вже наступного дня — взяли участь у дружніх змаганнях з легкої атлетики, показавши, що справжній спортивний дух не має меж. Також діти отримали можливість відвідати матч Ліги Європи UEFA — LOSC Lille vs PAOK FC на стадіоні Decathlon Arena — Stade Pierre Mauroy.

«Для цих дітей кожен день у таборі — це крок до себе. Вони вчаться не лише перемагати на спортивних майданчиках, а й долати труднощі, знаходити внутрішню силу, вірити в майбутнє, навіть коли навколо триває війна.

Olympic Dreams — це не просто тренування, а велика система підтримки юних спортсменів України. Вона дає дітям можливість зростати поруч із найкращими тренерами світу, відчувати міжнародну солідарність. Ми створюємо умови, у яких народжуються справжні чемпіони», — підкреслив Анатолій Бойко, ініціатор і меценат проєкту.


Париж — фінальний акорд

На завершення перебування у Франції учасники спортивного табору побували в Парижі. Там вони мали зустріч з Мариною Феррарі, Міністром спорту, молоді та громадського життя Франції, а також Патріком Блошем, першим заступником мера Парижа та Еріком Лежуандром, мером 18-го округу Парижа. 

Столиця Франції є містом-побратимом Києва, і меркиня Анн Ідальго від перших днів війни підтримує українців та робить усе, щоб голос солідарності Франції звучав ще гучніше. Зустрічі в Парижі стали можливими за сприяння Управління міжнародних зв’язків Київської міської держадміністрації.
 

Спільна мета — майбутнє України

Табір у Франції став вже 29-м серед проведених кемпів Olympic Dreams, і ще одним кроком до реалізації головної місії проєкту — підтримки українських дітей, які прагнуть перемагати не лише на спортивних аренах, а й у житті.

Організатори кемпу висловлюють щиру вдячність французьким партнерам, завдяки підтримці яких цей кемп став можливим:

  • Філіппу Ламблену (Philippe Lamblin), президенту Ліги легкої атлетики О-де-Франс,
  • Ксав’є Бертрану (Xavier Bertrand), президенту Регіональної ради О-де-Франс,
  • Арно Деланду (Arnaud Deslandes), меру міста Лілль.

Проєкт Olympic Dreams діє в рамках меморандумів з Міністерством молоді та спорту України, НОК України, Федерацією дзюдо України, Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного, міськими радами м. Ірпінь, м. Буча та м. Гостомель.

 

Теги: #olympic_dreams #шлях_чемпіонів #залізна_зміна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 12.11.2024
Olympic Dreams: золото Європи після кемпу в Японії

Olympic Dreams: золото Європи після кемпу в Японії

17:50 08.11.2024
Olympic Dreams: третій японський кемп олімпійського резерву України

Olympic Dreams: третій японський кемп олімпійського резерву України

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

1 центру рекрутинг Сухопутних військ відкрив офіс в Тернополі

Sense Bank додав картку лояльності VARUS у Sense SuperApp з унікальною функцією

+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

Інфаркт у 30 - нова реальність. Українські хірурги рятують серця навіть після війни

Чому така різниця між «ввічливістю» англійською та її сприйняттям українською

На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України

Чому дорослі вчать швидше, ніж думають: міфи про пам’ять і вік

"Українська команда" передала велику партію автономних зарядних станцій батальйону безпілотних систем "Хорт"

Геловін із AmCham: стань донором крові 31 жовтня

У Львівській громаді розпочали будівництво першої локації проєкту "Дитячі Оселі" (Children`s Living Places), який реалізується з урахуванням інноваційної концепції Living Places

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА