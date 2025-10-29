Новий український кемп у Франції: спорт і дружба, що долають кордони

З 14 по 24 жовтня у французькому місті Лілль відбувся спортивний кемп за участі юних спортсменів з Одеси, Дніпра, Києва, Ірпеня, Гостомеля та Бучі — представників дзюдо, легкої атлетики, баскетболу й футболу.

Це стало можливим завдяки гостинним партнерам Франції та синергії проєктів Olympic Dreams, «Шлях чемпіонів» та «Залізна зміна», Серед учасників — юні футболісти київського «Локомотива», стадіон якого, як і база Олімпійського коледжу, був пошкоджений під час російських обстрілів.

«Ці діти — символ відродження нашої держави. Їхня мужність і жага до спорту доводять, що Україна живе, змагається і перемагає — навіть у найскладніші часи», — зазначив Олексій Нікітенко, засновник проєкту «Шлях чемпіонів», заступник Міністра молоді та спорту України.

Лілль — місто, що прийняло Україну

Юних українців щиро прийняв Лілль, спортивна столиця півночі Франції. Для учасників табору спеціально відкрили легкоатлетичний стадіон, де тренування проводили рефері міжнародного рівня — ті самі, що судять на Олімпійських іграх.



В один з днів діти відвідали місцеву французьку школу, де разом із ровесниками навчалися, грали у футбол і ділилися історіями з України.

«Ми хотіли, щоб ці діти відчули: світ відчиняє перед ними двері. Що спорт — це не лише змагання, а й шлях до людяності, поваги та впевненості у власних силах. Окремо хочу відзначити гостинність і турботу наших французьких партнерів, і особисто подякувати пану Філіппу Ламблену, президенту Ліги легкої атлетики О-де-Франс, а також Сергію Назаровичу Бубці, без яких цей кемп не відбувся б», — наголосила Олена Говорова, радниця Офісу Президента України, бронзова призерка Олімпійських ігор, організаторка поїздки української делегації.

Дні, сповнені руху, відкриттів і натхнення

Французькі партнери підготували насичену програму для учасників кемпу, поєднавши спортивні тренування з культурними подорожами:

екскурсії до міст Лілль і Булонь-сюр-Мер ,

і , відвідини музею Louvre-Lens і історичного гірничого музею Mine Museum у Леварді,

і у Леварді, знайомство з морським світом в океанаріумі Nausicaá ,

, день у Парку Астерікс, що подарував море радості й сміху.

Також українські спортсмени відвідали тренувальну базу футбольного клубу LOSC Lille, де мали змогу зіграти матч просто на полі академії клубу. А вже наступного дня — взяли участь у дружніх змаганнях з легкої атлетики, показавши, що справжній спортивний дух не має меж. Також діти отримали можливість відвідати матч Ліги Європи UEFA — LOSC Lille vs PAOK FC на стадіоні Decathlon Arena — Stade Pierre Mauroy.

«Для цих дітей кожен день у таборі — це крок до себе. Вони вчаться не лише перемагати на спортивних майданчиках, а й долати труднощі, знаходити внутрішню силу, вірити в майбутнє, навіть коли навколо триває війна.



Olympic Dreams — це не просто тренування, а велика система підтримки юних спортсменів України. Вона дає дітям можливість зростати поруч із найкращими тренерами світу, відчувати міжнародну солідарність. Ми створюємо умови, у яких народжуються справжні чемпіони», — підкреслив Анатолій Бойко, ініціатор і меценат проєкту.



Париж — фінальний акорд

На завершення перебування у Франції учасники спортивного табору побували в Парижі. Там вони мали зустріч з Мариною Феррарі, Міністром спорту, молоді та громадського життя Франції, а також Патріком Блошем, першим заступником мера Парижа та Еріком Лежуандром, мером 18-го округу Парижа.

Столиця Франції є містом-побратимом Києва, і меркиня Анн Ідальго від перших днів війни підтримує українців та робить усе, щоб голос солідарності Франції звучав ще гучніше. Зустрічі в Парижі стали можливими за сприяння Управління міжнародних зв’язків Київської міської держадміністрації.



Спільна мета — майбутнє України

Табір у Франції став вже 29-м серед проведених кемпів Olympic Dreams, і ще одним кроком до реалізації головної місії проєкту — підтримки українських дітей, які прагнуть перемагати не лише на спортивних аренах, а й у житті.



Організатори кемпу висловлюють щиру вдячність французьким партнерам, завдяки підтримці яких цей кемп став можливим:

Філіппу Ламблену (Philippe Lamblin) , президенту Ліги легкої атлетики О-де-Франс,

, президенту Ліги легкої атлетики О-де-Франс, Ксав’є Бертрану (Xavier Bertrand) , президенту Регіональної ради О-де-Франс,

, президенту Регіональної ради О-де-Франс, Арно Деланду (Arnaud Deslandes), меру міста Лілль.

Проєкт Olympic Dreams діє в рамках меморандумів з Міністерством молоді та спорту України, НОК України, Федерацією дзюдо України, Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного, міськими радами м. Ірпінь, м. Буча та м. Гостомель.