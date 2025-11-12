"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

"Метінвест", найбільший український гірничо-металургійний холдинг, "Метінвест" запустив нову програму Steel Force, щоб надати студентам можливість побудувати кар’єру в міжнародній компанії, а також залучити її до реалізації проєктів щодо відбудови України та розвитку вітчизняного ГМК, повідомила компанія у пресрелізі.

Зазначається, що "Метінвест" створює умови для повернення молоді в Україну. Так, понад 20 студентів з України, які навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії, пройшли стажування на активах групи "Метінвест" за кордоном і в Україні. Воно стало фінальним етапом програми Steel Force, яку компанія реалізувала для підтримки української молоді.

Для участі в програмі на початку року надійшло майже 90 заявок. Щоб зацікавити талановиту молодь, керівники компанії, зокрема генеральний директор Юрій Риженков, провели ряд особистих зустрічей зі студентами британських університетів.

Учасниками пілоту стали студенти 16 університетів. На старті програми вони пройшли відбір. Молодих людей об’єднали в команди, які за підтримки менторів – керівників "Метінвесту" різних ланок – працювали над реальними бізнес-кейсами компанії. Для учасників провели майстер-класи, практикуми та зустрічі з керівниками компанії, а також організували екскурсію на Spartan UK - прокатний завод "Метінвесту" в Ньюкаслі.

Далі відбувся фінальний захист проєктів, за результатами якого 23 студенти пройшли оплачуване стажування в країнах присутності "Метінвесту", зокрема у Великій Британії, Швейцарії, Болгарії, Нідерландах, Італії та Польщі. Деякі спеціально повернулися з-закордону в Україну для проходження практики в Києві.

Кожен студент стажувався за індивідуальною програмою за різними напрямами: фінанси, інвестиції, інжиніринг, продаж, HR тощо. Протягом трьох місяців вони занурювалися в корпоративну культуру компанії через участь у її програмах та ініціативах, отримували менторство від досвідчених співробітників "Метінвесту". А ті, хто стажувався в Болгарії, мали можливість на власні очі побачити виробничий майданчик заводу Promet Steel.

"Інвестиції в молодь - це інвестиції в майбутнє "Метінвесту", вітчизняної промисловості та країни. Щоб упевнено реагувати на виклики сучасності, зміцнювати позиції на ринку, бути опорою України на шляху до перемоги й водночас рухатися вперед до відбудови, потрібні фахівці з якісною освітою, сучасним мисленням і відповідними професійними компетенціями. Тож ми в "Метінвесті" готові створити для молодих українців, які навчаються за кордоном, гідні умови для повернення в Україну та професійної самореалізації. Зокрема, через такі програми стажування як Steel Force, що дають можливість зробити перші кроки в професії та здобути цінний практичний досвід", - зазначила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом "Метінвесту" Тетяна Петрук.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".