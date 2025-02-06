У столичному метро запрацюють другі виходи на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота"

У п’ятницю, 7 лютого, запрацюють другі виходи на станціях метро "Осокорки" та "Золоті ворота" в Києві, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Зокрема, вестибюль № 2 станції "Осокорки" працюватиме з 5:37 до 22:30. Нагадаємо, що вестибюль № 1 тут працює з 5:34 до 22:33. Вихід № 2 на станції "Золоті ворота", що виходить на вул. Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30. Вихід № 1 працює з 5:38 до 22:31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час повітряної тривоги усі без винятку вестибюлі відкриті на вхід. Також на станціях доступні стільці та інші речі для комфортного перебування.