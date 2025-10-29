Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відкидає обвинувачення на свою адресу у начебто спробі зберегти існуючий стан на ринку лотерей та наполягає на врегулюванні ринку та проведенні конкурсу для виходу на український лотерейний ринок нових іноземних гравців.

"Із моєї діяльності очевидно, що я не те, що не підтримую лотерейний ринок (в його поточному стані), навпаки, я намагаюся зробити все, аби він був на рівних з гральним ринком, без преференцій. Вимагаю від Playcity прийняти ліцензійні умови, провести конкурс", - наголосив Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Більше того, я вніс поправку в закон, щоб зруйнувати монополію українських операторів – цих МСЛ, УНЛ – і допустити на ринок іноземців", – додав голова комітету.

Гетманцев застеріг, що спроби ухвалити ліцензійні умови, які збережуть нинішніх учасників ринку та не допустять іноземних операторів, викличуть резонанс.

"Якщо вони зараз пробують, а я так бачу, що пробують, просунути ліцензійні умови, щоб тільки залишити тих, хто є на ринку, то буде скандал", – заявив парламентарій.

Він також відкинув звинувачення у лобіюванні лотерейного бізнесу, які, за його словами, походять від представників гральних компаній, яких Гетманцев підозрює в ухиленні від сплати податків. Народний депутат нагадав, що ще у 2019 році продав свою частку 0,0019% в операторі "МСЛ", який "може 0,5% на ринку мав", і наразі не має жодного стосунку до компанії.