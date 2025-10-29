Інтерфакс-Україна
Економіка
08:48 29.10.2025

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

2 хв читати
Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відкидає обвинувачення на свою адресу у начебто спробі зберегти існуючий стан на ринку лотерей та наполягає на врегулюванні ринку та проведенні конкурсу для виходу на український лотерейний ринок нових іноземних гравців.

"Із моєї діяльності очевидно, що я не те, що не підтримую лотерейний ринок (в його поточному стані), навпаки, я намагаюся зробити все, аби він був на рівних з гральним ринком, без преференцій. Вимагаю від Playcity прийняти ліцензійні умови, провести конкурс", - наголосив Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Більше того, я вніс поправку в закон, щоб зруйнувати монополію українських операторів – цих МСЛ, УНЛ – і допустити на ринок іноземців", – додав голова комітету.

Гетманцев застеріг, що спроби ухвалити ліцензійні умови, які збережуть нинішніх учасників ринку та не допустять іноземних операторів, викличуть резонанс.

"Якщо вони зараз пробують, а я так бачу, що пробують, просунути ліцензійні умови, щоб тільки залишити тих, хто є на ринку, то буде скандал", – заявив парламентарій.

Він також відкинув звинувачення у лобіюванні лотерейного бізнесу, які, за його словами, походять від представників гральних компаній, яких Гетманцев підозрює в ухиленні від сплати податків. Народний депутат нагадав, що ще у 2019 році продав свою частку 0,0019% в операторі "МСЛ", який "може 0,5% на ринку мав", і наразі не має жодного стосунку до компанії.

 

Теги: #лотерея #думка #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 29.10.2025
Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

12:28 28.10.2025
Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

19:17 22.10.2025
Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

19:06 21.10.2025
"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

"Давалець" ОПЗ у 2019-21рр Agro Gas Trading подав заявку на участь в конкурсі з приватизації заводу

19:03 17.10.2025
Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

19:19 15.10.2025
У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

00:19 14.10.2025
АРМА почала підготовку до повторного конкурсу на управління "Моршинською"

АРМА почала підготовку до повторного конкурсу на управління "Моршинською"

19:23 13.10.2025
Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

Новий конкурс з відбору суддів КС стартує 14 жовтня

14:25 11.10.2025
БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

БЕБ оголосило про вакансії фахівців на 9 керівних посад

15:23 10.10.2025
УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

ОСТАННЄ

БЕБ розпочало збір повідомлень про економічні правопорушення щодо продажу техніки та електроніки

Рішення АМКУ щодо відсутності порушень ПриватБанком на ринку торгового еквайрингу свідчить про те, що ринок був конкурентним – юристи

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу

"Укренерго" накопичило аварійний запас обладнання втричі більше нормативу – очільник компанії

Україна за останні три місяці залучила EUR113 млн допомоги для енергетики, ще EUR33,1 задекларовані – заступник глави Міненерго

"Укренерго" працює над збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів та максимальним пропуском імпорту е/е

Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

Для сталого проходження ОЗП потрібно трішки більше 4 млрд куб. м – глава "Нафтогазу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА