Економіка

11:20 23.08.2022

Кабмін відніс лотереї до компетенції віцепрем'єра Федорова

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Кабмін відніс лотереї до компетенції віцепрем'єра Федорова

Кабінет Міністрів України відніс лотереї та азартні ігри до компетенції віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це йдеться в постанові Кабміну №924 від 19 серпня 2022 року.

Раніше випуск та проведення лотерей належали до компетенції першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер випуск та проведення лотерей, а також організація та проведення азартних ігор належать до компетенції Федорова.

Також питання лотерей та азартних ігор курируватиме урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей.

Теги: #лотерея #кабмін

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