Юрій Тимошенко з Карлівки виграв квартиру в Києві від Нової пошти

Нова пошта визначила переможця літньої акції, головним призом якої стала двокімнатна квартира у Києві. Розіграш відбувся 3 вересня у прямому ефірі на YouTube-каналі "Телебачення Торонто".

Щасливчиком став Юрій Тимошенко з Карлівки, Полтавська область. Під час розіграшу Юрій був на роботі, тому взяв слухавку з другого разу, сприйнявши новину про свій виграш дуже стримано. Лише згодом усвідомив, що це не жарт.

"Я не знав, що сказати. Думав, що це якийсь розіграш. Я взагалі ніколи нічого не вигравав, а тут - квартира в столиці. Це перший мій виграш у житті. Чесно кажучи, я досі в приємному шоці", - поділився Юрій Тимошенко.

Квартира знаходиться в сучасному житловому комплексі Svitlo Park у Києві (вул. Столичне шосе). Це просторе двокімнатне житло площею майже 60 м² у новобудові на закритій території. Квартира передана у стані "під ремонт", із підведеними комунікаціями, якісними вікнами та вхідними дверима.

Акція тривала з 23 червня до 31 серпня. Щоб взяти участь, достатньо було отримати три або більше посилки Нової пошти. За кожні 3 отримання клієнт отримував 1 шанс (максимум - 5). Участь була доступна всім фізичним особам із зареєстрованим номером телефону на сайті акції. Переможця визначили випадковим чином через сервіс random.org - прозоро, публічно, в реальному часі.

"Ми проводимо такі акції, бо розуміємо: людям це не тільки цікаво, а дуже актуально. Квартира - це потреба кожної родини, і саме такий приз викликає найбільший інтерес та залученість. Ми бачимо, що тисячі клієнтів активно реєструються й чекають на розіграш, адже можливість отримати власне житло - важлива для кожного", - каже Павло Даніман, директор з маркетингу Нової пошти.

Це вже другий розіграш квартири, який компанія проводить серед своїх клієнтів. Першу квартиру навесні цього року виграв мешканець Кривого Рогу Ігор Фурдига.