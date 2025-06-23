Квартиру подружжя соліста гурту "Антитіла" Тополі і співачки Alyosha пошкоджено в результаті обстрілу РФ

Від нічного обстрілу Києва пошкоджено квартиру подружжя соліста українського гурту "Антитіла" Тараса Тополі і співачки Alyosha (Олена Тополя).

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру. Всередині все розтрощено, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновано. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую…. На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви", - написав Тополя в мережі Facebook і прикріпив фото руйнувань житла.

У свою чергу співачка Alyosha також опублікувала в мережі Instagram відео з двору будинку, в якому сталося руйнування.