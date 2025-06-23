Інтерфакс-Україна
Події
09:25 23.06.2025

Квартиру подружжя соліста гурту "Антитіла" Тополі і співачки Alyosha пошкоджено в результаті обстрілу РФ

1 хв читати

Від нічного обстрілу Києва пошкоджено квартиру подружжя соліста українського гурту "Антитіла" Тараса Тополі і співачки Alyosha (Олена Тополя).

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру. Всередині все розтрощено, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновано. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую…. На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви", - написав Тополя в мережі Facebook і прикріпив фото руйнувань житла.

У свою чергу співачка Alyosha також опублікувала в мережі Instagram відео з двору будинку, в якому сталося руйнування.

Теги: #руйнування #квартира #тополя_тарас #alyosha

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:44 23.06.2025
Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

20:46 18.06.2025
У пошкодженій через російську атаку 5-поверхівці на Солом'янці впав проліт на сходах

У пошкодженій через російську атаку 5-поверхівці на Солом'янці впав проліт на сходах

16:25 16.06.2025
РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

16:45 05.06.2025
Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

11:55 05.06.2025
Окупанти за ніч знищили ліцей, центр творчості дітей та молоді, а також амбулаторію на Одещині

Окупанти за ніч знищили ліцей, центр творчості дітей та молоді, а також амбулаторію на Одещині

08:08 25.05.2025
Наймасованіший удар з часів Другої світової війни - Семеніхін про атаку РФ на Конотоп

Наймасованіший удар з часів Другої світової війни - Семеніхін про атаку РФ на Конотоп

08:52 16.05.2025
Ворог атакував два райони Київщини, пошкоджена інфраструктура - ОВА

Ворог атакував два райони Київщини, пошкоджена інфраструктура - ОВА

08:49 16.05.2025
Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

20:11 08.05.2025
САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

05:03 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

ВАЖЛИВЕ

ГУР та МЗС евакуювали 176 осіб з Ізраїлю, серед них 133 громадян України - Коордштаб

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 354 повітряні цілі з 368, є прямі влучання у 6 локаціях

Відомо про шістьох загиблих унаслідок нічного російського удару, тривають роботи з ліквідації наслідків — ДСНС

У Києві п’ять загиблих у будинку в Шевченківському районі, загалом 19 постраждалих – Кличко

Унаслідок нічної атаки по Києву загинули четверо людей, є руйнування житлової багатоповерхівки – глава МВС

ОСТАННЄ

Новопризначений генпрокурор серед своїх пріоритетів назвав нульову толерантність до корупції та створення умов для захисту бізнесу

ГУР та МЗС евакуювали 176 осіб з Ізраїлю, серед них 133 громадян України - Коордштаб

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 354 повітряні цілі з 368, є прямі влучання у 6 локаціях

Відомо про шістьох загиблих унаслідок нічного російського удару, тривають роботи з ліквідації наслідків — ДСНС

Генштаб зафіксував впродовж доби 142 бойових зіткнення

У Херсоні чоловік постраждав через детонацію вибухонебезпечного предмета – ОВА

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 127 од. автотехніки - Генштаб

У Києві п’ять загиблих у будинку в Шевченківському районі, загалом 19 постраждалих – Кличко

ЦПД спростував фейк про нібито затримання українських агентів в Ірані

У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА