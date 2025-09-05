Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні зруйновано 379 закладів освіти

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні зруйновано 379 закладів освіти, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"1339 закладів дошкільної освіти пошкоджено, 131 - зруйновано; 1779 шкіл пошкоджено, 226 - зруйновано; 384 заклади професійної і фахової передвищої освіти пошкоджено, 20 - зруйновано; 122 заклади вищої освіти пошкоджено, 2 з них - знищені", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, опираючись на дані станом на 11 серпня.

За його словами, на сьогодні при закладах освіти діє 14010 укриттів, 461 укриття знаходиться на стадії проектування, будівництва або ремонту.

Міністр додав, що наразі в Україні 90% від усіх шкіл мають укриття, з них власні укриття - 80%, а 645 шкіл ще не мають укриттів.