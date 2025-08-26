Нова пошта розіграє квартиру в прямому ефірі: шанс має кожен, хто отримував посилки протягом останніх 2 місяців

3 вересня 2025 року Нова пошта проведе прямий ефір, у якому відбудеться фінальний розіграш головного призу літньої акції — 2-кімнатної квартири в ЖК Svitlo Park у Києві.

До участі автоматично допускаються всі клієнти, які отримували відправлення у відділенні, поштоматі або за адресою з 23 червня по 31 серпня 2025 року. За кожні 3 отримані посилки клієнт отримує 1 шанс на участь у розіграші (максимум — 5 шансів).

Щоб ім’я та номер потрапили до списку учасників, необхідно зареєструвати номер телефону в мобільному застосунку Нової пошти. Якщо цього ще не зроблено — реєстрацію можна пройти до завершення акції . Статус участі та кількість шансів можна перевірити у мобільному застосунку Нової пошти.

Ефір відбудеться у студії «Телебачення Торонто». Під час ефіру буде відкрито список усіх учасників, а сам процес визначення переможця пройде у режимі реального часу. Це забезпечить максимальну прозорість розіграшу.

Прямий ефір розіграшу квартири відбудеться 3 вересня 2025 року о 18:30 на YouTube .

Деталі трансляції будуть оприлюднені додатково на сайті компанії та в офіційних каналах зв’язку.



