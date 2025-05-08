САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявила у четвер позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованою частини активу у вигляді квартири, оформленої на матір дружини чинного міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, та стягнення цієї частини або її вартості в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Як повідомляється в телеграм-каналі САП, позов поданий за матеріалами моніторингу способу життя, проведеного Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Національним агентством з запобігання корупції (НАЗК) та на підставі самостійно одержаних доказів з урахуванням інформації агенції розслідування "Слідство.Інфо". При цьому відзначається, що міністр заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання квартири.

"Родичкою посадовця у 2021 році набуто у приватну власність квартиру площею понад 170 кв м в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю $300 тис. З 2023 року посадовець почав вносити цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини. Водночас зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше", - повідомили у САП.

У НАЗК відзначають, що співставлення доходів та видатків родички міністра встановило неможливість придбати квартиру за рахунок законних доходів, а висунута нею версія про отримання позики на майже 5,5 млн грн була спростована здобутими доказами.

"Усвідомивши, що користування елітним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її мати у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири, встановивши щомісячну орендну плату. Відтоді дружина посадовця почала перераховувати на картковий рахунок своєї матері орендну плату. Проте аналіз руху коштів на рахунку матері свідчить про те, що цим рахунком також користувалася її дочка", - повідомили у відомстві.

Зважаючи на це САП звернулась до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і стягнення її чи її вартості (9,3 млн грн) у дохід держави в порядку цивільної конфіскації.