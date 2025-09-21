Кіберполіція та МВС попередили про нову схему онлайн-шахрайства з продажем авто

Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС попередили українців про нову схему онлайн-шахрайства, пов’язану з продажем автомобілів, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Шахраї пропонують неіснуючі авто за "вигідною ціною", демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства", - зазначили у відомстві.

У МВС додали, щоб убезпечити себе варто перевіряти інформацію лише через офіційні канали, не довіряти "копіям документів", надісланим у месенджерах иа не переказувати гроші за авто, яке не бачили особисто.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/54260