Інтерфакс-Україна
Події
03:47 21.09.2025

Кіберполіція та МВС попередили про нову схему онлайн-шахрайства з продажем авто

1 хв читати

Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС попередили українців про нову схему онлайн-шахрайства, пов’язану з продажем автомобілів, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Шахраї пропонують неіснуючі авто за "вигідною ціною", демонструють підроблені документи та апелюють до соціально чутливих тем, зокрема волонтерства", - зазначили у відомстві.

У МВС додали, щоб убезпечити себе варто перевіряти інформацію лише через офіційні канали, не довіряти "копіям документів", надісланим у месенджерах иа не переказувати гроші за авто, яке не бачили особисто.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/54260

Теги: #шахраї #попередження #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 19.09.2025
Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на понад 186 млн грн

Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на понад 186 млн грн

12:59 19.09.2025
МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

14:38 17.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

13:15 17.09.2025
Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром на півдні та в центрі України в четвер

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром на півдні та в центрі України в четвер

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

23:00 07.09.2025
Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

15:15 05.09.2025
Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

13:24 03.09.2025
Заступником очільника МВС призначено офіцера з бойовим досвідом - полковника поліції Науменка

Заступником очільника МВС призначено офіцера з бойовим досвідом - полковника поліції Науменка

01:31 01.09.2025
Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

11:08 30.08.2025
Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

ВАЖЛИВЕ

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

ОСТАННЄ

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворожий БпЛА влучив у будинок на Полтавщині, виникла пожежа - ДСНС

Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Норвегії та Німеччини

Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

Російські війська обстріляли Полтавщину, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА