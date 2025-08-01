Інтерфакс-Україна
Економіка
18:08 01.08.2025

Kasta у співпраці з банком "Кредит Дніпро" та Visa запустила власний банкінг

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Компанія Kasta провела ребрендинг та у співпраці з банком "Кредит Дніпро" та оператором платіжних карток Visa запустила власний банкінг.

Як повідомляє пресслужба компанії, тепер замість мультикатегорійного маркетплейсу Kasta позиціонує себе як "екосистему щоденної вигоди".

"Наша місія - дивувати та створювати нові екстра, тобто завжди давати більше. Нам не цікаво просто бути частиною українського ринку — ми прагнемо змінювати його, і за 15 років Kasta довела, що ми здатні це робити. Компанія пройшла еволюцію від модного маркетплейсу до інноваційної цілісної екосистеми", - сказав засновник і СЕО Kasta Андрій Логвін під час презентації нової стратегії компанії в п’ятницю в Києві.

Серед основних оновлень - редизайн сайту та додатку, а також можливість створити банківську карту Kasta Visa Card в застосунку, що дасть змогу отримувати спецпропозиції та знижки.

За словами Логвіна, Kastа також пропонуватиме більше кількість категорій і унікальних товарів, більше доступу до грошей в контексті банку (платіжні картки та BNPL), більше гнучкості та можливості масштабування для бізнесу, фінансові вигоди для клієнтів (кешбеки, бонуси, персональні пропозиції).

"Ми активно працюємо в напряму Embedded finance - безшовною інтеграцією цифрового банкінгу разом з фінансовими продуктами у платформи інших компаній. Банк нарощує експертизу та динамічну розбудову проєкту зі стратегічним партнером — маркетплейсом Kasta", - повідомив голова правління банку "Кредит Дніпро" Сергій Панов.

За його словами, фінустанова хоче бути банком нового покоління - технологічною платформою, яка розуміє потреби клієнтів.

Kasta – "екосистема щоденної вигоди", в якій одночасно можна придбати одяг, взуття, електроніку, аксесуари, усе для дому тощо та скористатися вигодами внутрішнього банкінгу.

В Україні компанія працює 15 років. Спочатку вона існувала як магазин одягу та взуття, згодом стала маркетплейсом.

Теги: #visa #кредит_дніпро #kasta

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