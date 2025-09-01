Інтерфакс-Україна
Директор з управління ризиками банку "Кредит Дніпро" Філіпов став заступником голови правління Привату

Олексій Філіпов, який раніше був директором з управління ризиками у банку "Кредит Дніпро", за результатами відкритого конкурсу призначений наглядовою радою ПриватБанку заступником голови правління з питань управління ризиками.

Згідно з повідомленням на сайті банку у понеділок, його кандидатуру погодив Національний банк України.

"Стратегічний підхід Олексія до управління ризиками, що базується на даних, у поєднанні зі стилем лідерства, орієнтованим на довіру та самостійність, відповідає цінностям та стратегічним прагненням ПриватБанку", - прокоментував результати конкурсу голова награди банку Нільс Мелнґайліс.

Філіпов має понад 20 років досвіду роботи в банківському, консалтинговому та регуляторному секторі. До призначення на посаду у ПриватБанку Олексій був директором з управління ризиками Кредит Дніпро.

Раніше обіймав керівні посади в міжнародній мережі аудиторських компаній KPMG (консультував у сфері управління фінризиками), Креді Агріколь Банку, Промінвестбанку та НБУ, де був долучений до розробки ключових регуляторних актів у сфері управління ризиками.

"Для мене честь доєднатися до команди ПриватБанку й використати свій досвід для впровадження ефективних стратегій управління ризиками, які будуть засновані на даних, а також орієнтовані на розвиток компетенцій та заохочення ініціативи всередині команди", - наводяться в повідомленні слова Філіпова.

Він додав, що поділяє цінності банку, особливо орієнтацію на ринок і потреби клієнтів. Тому він переконаний, що спільно з командою буде можливість досягти ще більших фінансових результатів, при цьому посиливши лояльність і довіру клієнтів.

Як повідомлялось, у січні-червні 2025 року державний ПриватБанк продовжив очолювати рейтинг найприбутковіших українських банків: його чистий прибуток за підсумками січня-червня 2025 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,8% та становив 34,8 млрд грн, або 44,7% від усього фінансового результату банківської системи.

