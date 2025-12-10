ПриватБанк, Visa та NAVI оголосили про створення фінансової геймерської екосистеми

ПриватБанк у партнерстві з Visa та кіберспортивною організацією NAVI оголосив про запуск першої в Україні екосистеми фінансових продуктів, орієнтованої на геймерську аудиторію, під час події Play. Pay. Win.

"Об'єм ринку геймінгу до 2030 року становитиме понад 600 млрд доларів, тому, звісно, ми як світова платіжна система не могли оминути цю тему. Наша мета – створити продукт, який стане частиною культури молодого покоління", – зазначила старша менеджерка з маркетингу Visa у регіоні CISSEE Олена Молодцова.

Згідно з інформацією, першими елементами нової екосистеми стали цифрові скіни ПриватБанк × Visa × NAVI, доступні користувачам у застосунку Приват24. Клієнти можуть персоналізувати картку й активувати додаткові переваги, зокрема 15% кешбеку в геймерських категоріях, 30% знижки на мерч NAVI та участь у розіграшах призів за активне користування продуктом.

У 2026 році партнери планують розширити функціональність екосистеми та представити геймерську картку з персоналізованим дизайном і бонусами.

У ПриватБанку зазначили, що партнерство спрямоване на створення інфраструктури для геймерів і враховує зростання ролі геймінгу як елемента цифрової культури та способу ментального відновлення.

Під час презентаційної події Play. Pay. Win. представники ПриватБанку, Visa та NAVI наголосили на важливості розробки інструментів, адаптованих до потреб геймерської спільноти, зокрема у частині персоналізації сервісів та отримання фінансових переваг.

Подія відбулася у відкритому форматі та включала можливість протестувати геймерську зону NAVI та ознайомитися з новими цифровими скінами.

Як повідомлялося, станом на кінець третього кварталу 2025 року кількість активних (з мінімум однією операція протягом останнього місяця) платіжних карток Visa, емітованих українськими банками, зросла до 30 млн 649 тис. За даними Нацбанку, частка Visa на ринку на кінець вересня становила 51,9%.

