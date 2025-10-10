Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський отримав дохід в розмірі 4 млн 182 тис. 461 грн від погашення облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) 25 вересня і 2 жовтня придбав на них цінні папери, повідомляється в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відзначається, що на минулому тижні голова держави придбав у Міністерства фінансів України 101 державну облігацію України вартістю 41 тис. 222 грн кожна загальною вартістю 4 млн 163 тис. 372 грн. При цьому відповідний видаток у сумі 4 млн 277 тис. 929 грн був зроблений ще 26 вересня.

Обидва повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Зеленський зробив 3 жовтня.

Це перше повідомлення в реєстрі декларацій голови держави з 30 березня цього року, коли президент подав свою обов’язкову щорічну декларацію про майно та доходи та перше повідомлення про суттєві зміни в майновому стані з 14 вересня 2024 року, коли Зеленський повідомив про отримання доходу в розмірі 4,3 млн грн від відчудження цінних паперів та так само як і в 2025 році придбав у Мін'юсту 101 державну облігацію на 4,2 млн грн. Перед тим президент купував такі облігації ще до повномасштабного вторгнення РФ – у 2021 році.

Інших деталей щодо зміни майнового стану Зеленського у поточному році у публічному реєстрі декларацій не наводиться.

https://public.nazk.gov.ua/documents/fe128e63-b1e4-4201-b181-3116fcf4324b

https://public.nazk.gov.ua/documents/2ed877ac-32e1-46ab-942f-1ee907e5245f