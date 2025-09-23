Інтерфакс-Україна
Економіка
12:21 23.09.2025

NovaPay погасив 2-річні облігації серії "С" на 100 млн грн

2 хв читати
NovaPay погасив 2-річні облігації серії "С" на 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay, емітентом виступає ТОВ "НоваПей Кредит") погасив дворічні облігації серії "С" на суму 100 млн грн, які він розмістив серед інституційних інвесторів, у портфелі емітента залишаються ще одна серія – "I" – облігацій такого типу на 90 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок, паралельно з погашенням серії "С" на фондовій біржі "Перспектива" для інституційних інвесторів стали доступні для купівлі облігації серії "К" на 100 млн грн з терміном погашення 6 серпня 2028 року.

Як повідомлялося, загалом протягом 2023-2025 рр. NovaPay здійснив 12 випусків облігацій загальним номіналом 1 млрд 190 млн грн. Але цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay та виплата відсотків по ним запланована один раз при погашені. Виплата ж відсотків за облігаціями для інституційних інвесторів здійснюється щоквартально. За ними також передбачена щорічна оферта, а номінальна ставка доходності на перший рік обігу – 18% річних. Серія "K" стала третьою для інституційних інвесторів.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

Згідно із проспектом емісії "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.

Теги: #облігації #novapay

