"Нова пошта" розмістила облігації серії "H" на 1 млрд грн

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у повному обсязі розмістила облігації серії "H" загальною номінальною вартістю 1 млрд грн після погашення 30 липня облігацій серії "E" на таку саму номінальну суму.

Відповідний звіт про випуск облігацій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила 19 серпня 2025 року.

Номінал облігації складає 1 тис. грн, кількість 1 млн, розміщення здійснюється без публічної пропозиції. Інформація щодо інших параметрів випуску не розкривається.

У травні цього року НКЦПФР схвалила розміщення двох нових випусків облігацій "Нової пошти" – серій "G" та "H" номінальним обсягом 1 млрд грн кожен. Компанія декларувала спрямування залучених коштів на розвиток термінальної мережі (35%), в інвестиції в ІТ (15%), в BDF контейнери та автотранспорт (30%) та у тару для розміщення посилок (20%).

"Нова пошта" у липні 2025 року в повному обсязі розмістила облігації серії "G" загальної номінальною вартістю 1 млрд грн.

На середину цього року "Нова пошта" мала зобов’язання за трьома випусками облігацій серій "E", "F" та "G" відповідно на 995,82 млн грн з погашенням 30 липня цього року, 998,45 млн грн з погашенням 1 червня наступного року та 999,38 млн грн з погашенням 2 травня 2027 року. Ставка за облігаціями "F" та "G" складає 16% річних. В активі компанії вже п’ять погашених випусків облігацій з серпня 2020 року на загальну суму 3,6 млрд грн.

У другому кварталі 2025 року компанія збільшила неконсолідований чистий прибуток на 2,6% порівняно із аналогічним періодом 2024 року – до 905,45 млн грн за зростання виручки на 22,9% – до 12 млрд 712,14 млн грн. Загалом за перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% – до 1 млрд 195,74 млн грн за зростання виручки на 22,1% – до 24 млрд 571,27 млн грн.

Власний капітал компанії за перше півріччя 2025 року збільшився на 6,1% – до 12,30 млрд грн, тоді як зобов’язання – на 2,8%, до 20,56 млрд грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.