Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:04 21.09.2025

IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

3 хв читати

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку планує інвестувати $25 млн у фонд прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF), який рік тому запустила провідна українська інвестиційну групу Dragon Capital.

Як зазначається на сайті IFC, відповідний проєкт його рада директорів планує розглянути на засіданні 19 вересня.

Корпорація уточнила, що REBUF орієнтований на малі та середні підприємства, має цільовий розмір $250 млн та є універсальним фондом, який зосереджується на споживчих товарах і послугах, охороні здоров'я, фармацевтиці, фінансових послугах, секторах, пов'язаних із сільським господарством, будівельних матеріалах, роздрібній торгівлі та технологіях.

"Фонд націлений на придбання контрольних пакетів акцій через стратегії викупу або зростання капіталу в зрілих компаніях", – додала IFC.

Як зазначила корпорація, її буде мати вирішальне значення для підтримки фонду в досягненні його першого закриття в складних умовах залучення коштів. IFC нагадала, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запущено лише один фонд прямих інвестицій, і для його успішного закриття знадобилася значна підтримка з боку установ фінансування розвитку (DFI), включаючи якірну роль IFC (фонд Horizon Capital Growth Fund IV обсягом $350 млн – ІФ-У). Очікується, що REBUF потребуватиме подібної підтримки і буде фінансуватися переважно за рахунок DFI, йдеться у опублікованих матеріалах.

Керуючий директор та голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні повідомив, що компанія інвестує у REBUF власні $20 млн. Окрім того, рішення про внесення в нього $25 млн на початку липня схвалив Європейський банк реконструкції та розвитку. За словами Носка, перше закриття фонду планується у вересні цього року.

Він нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Як повідомлялося, ЄБРР, IFC та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планують також внести відповідно EUR60 млн та по EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн. ЄІБ наприкінці червня вказав, що проєкт перебуває на стадії оцінки, тоді як рада директорів ЄБРР планує розглянути його 24 вересня цього року, а IFC – 30 вересня.

Теги: #rebuf #dragon_capital #інвестиції #ifc

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 21.09.2025
Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

19:13 19.09.2025
Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

Інвестиції $100 млн були оголошені на саміті Defense Tech Valley 2025 у Львові

19:05 18.09.2025
Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

17:35 17.09.2025
Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

Американсько-український інвестфонд планує розпочати прийом інвестпроєктів на розгляд у грудні – глава Мінекономіки

16:17 17.09.2025
DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

15:34 16.09.2025
Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

Експерти з супроводу інвестицій та адвокати об’єдналися в Національну асоціацію лобістів України для просування інвестицій та захисту інтересів бізнесу

21:42 13.09.2025
Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

17:18 12.09.2025
Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

21:05 11.09.2025
Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

Окупність інвестицій в "Дію" 100-кратна

15:52 09.09.2025
Компанія негабаритних перевезень ТAD планує інвестувати EUR20 млн у збільшення парку техніки для великих вітряків - власник

Компанія негабаритних перевезень ТAD планує інвестувати EUR20 млн у збільшення парку техніки для великих вітряків - власник

ВАЖЛИВЕ

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

ОСТАННЄ

Повторну купівлю сертифікатів здійснюють 43% інвесторів фонду S1 REIT

Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026 р. на 11,4 трлн грн схвалений Стратегічною інвестрадою

Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

"Київстар " інвестував понад 3,2 млрд грн у резервне живлення та забезпечив генераторами більше 25% мережі

Данило Гетманцев вважає, що Україна потрапить до ТОП-5 експортерів озброєнь, якщо парламент прийме режим «Defence City»

Дансько-українська компанія Dropla Tech залучила EUR2,4 млн на розвиток оборонних технологій

"ДТЕК Мережі" у I пів.-2025 інвестував в підвищення надійності електропостачання 2,3 млрд грн

Данило Гетманцев: Найближчим часом запустимо проект з підтримки ОПК – "Defence.City"

Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА