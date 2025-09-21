IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку планує інвестувати $25 млн у фонд прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF), який рік тому запустила провідна українська інвестиційну групу Dragon Capital.

Як зазначається на сайті IFC, відповідний проєкт його рада директорів планує розглянути на засіданні 19 вересня.

Корпорація уточнила, що REBUF орієнтований на малі та середні підприємства, має цільовий розмір $250 млн та є універсальним фондом, який зосереджується на споживчих товарах і послугах, охороні здоров'я, фармацевтиці, фінансових послугах, секторах, пов'язаних із сільським господарством, будівельних матеріалах, роздрібній торгівлі та технологіях.

"Фонд націлений на придбання контрольних пакетів акцій через стратегії викупу або зростання капіталу в зрілих компаніях", – додала IFC.

Як зазначила корпорація, її буде мати вирішальне значення для підтримки фонду в досягненні його першого закриття в складних умовах залучення коштів. IFC нагадала, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запущено лише один фонд прямих інвестицій, і для його успішного закриття знадобилася значна підтримка з боку установ фінансування розвитку (DFI), включаючи якірну роль IFC (фонд Horizon Capital Growth Fund IV обсягом $350 млн – ІФ-У). Очікується, що REBUF потребуватиме подібної підтримки і буде фінансуватися переважно за рахунок DFI, йдеться у опублікованих матеріалах.

Керуючий директор та голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні повідомив, що компанія інвестує у REBUF власні $20 млн. Окрім того, рішення про внесення в нього $25 млн на початку липня схвалив Європейський банк реконструкції та розвитку. За словами Носка, перше закриття фонду планується у вересні цього року.

Він нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Як повідомлялося, ЄБРР, IFC та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планують також внести відповідно EUR60 млн та по EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн. ЄІБ наприкінці червня вказав, що проєкт перебуває на стадії оцінки, тоді як рада директорів ЄБРР планує розглянути його 24 вересня цього року, а IFC – 30 вересня.