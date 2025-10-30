Інтерфакс-Україна
14:33 30.10.2025

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

Київський апеляційний суд 28 жовтня залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва про стягнення з колишнього власника ВіЕйБі Банку Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку України (НБУ) за стабілізаційним кредитом.

"Рішення суду підтвердило невідворотність виконання зобов’язань поручителем, що є ключовим елементом фінансової дисципліни", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

Нацбанк нагадав, що ВіЕйБі Банк у 2014 році отримав від регулятора стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Бахматюк поручився за його повернення, уклавши договір поруки та взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку.

Вже через 40 днів – 20 листопада 2014 року – НБУ відніс ВіЕйБі Банк до категорії неплатоспроможних, а 19 березня 2015 року ухвалив рішення про відкликання його ліцензії та ліквідацію.

Через невиконання банком і поручителем взятих на себе зобов’язань НБУ у 2015 році звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Наразі у провадженні Печерського районного суду Києва перебувають ще п’ять справ за позовами Нацбанку до Бахматюка за боргами ВіЕйБі Банк та банку "Фінансова ініціатива". Загальна сума заборгованості, яку регулятор стягує в судовому порядку з ексвласника банків, становить близько 7,9 млрд грн.

Як повідомлялося, Касаційний цивільний суд Верховного Суду 22 січня 2025 року підтвердив законність рішень судів попередніх інстанцій про стягнення з Бахматюка 1,8 млрд грн на користь Нацбанку в рахунок погашення заборгованості фінустанови за наданим 2014 року кредитом рефінансування обсягом 2 млрд грн.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/sud-apelyatsiynoyi-instantsiyi-pidtverdiv-obovyazok-eksvlasnika-pat-vieybi-bank-splatiti-ponad-12-mlrd-grn-zaborgovanosti-pered-natsionalnim-bankom

 

Теги: #суд #стягнення #бахматюк

