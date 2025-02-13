Інтерфакс-Україна
Події
20:06 13.02.2025

Апеляційна палата ВАКС ухвалила остаточне рішення у справі стягнення частки активів мільярдера РФ Шелкова

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Апеляційна палата ВАКС ухвалила остаточне рішення у справі стягнення частки активів мільярдера РФ Шелкова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення ВАКС від 30 вересня 2024 року у справі № 991/6493/24 щодо стягнення активів у дохід держави з російського мільярдера Михайла Шелкова ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА"

Згідно з інформацією Міністерства юстиції, рішення ухвалили 12 лютого 2025 року.

При цьому уточнюється, що воно стосується прав вимоги, які належать підконтрольним Шелкову компаніям-нерезидентам, до ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат". Загальна сума цих вимог становить приблизно $29 млн та майже 7 млн грн.

Зазначається, що Шелков - російський мільярдер, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" та власник контрольного пакету акцій компанії "ВСМПО Титан Україна – найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

Це вже не перша конфіскація активів Шелкова в Україні. В 2023 році суд за позовом Мінʼюсту конфіскував 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухоме та нерухоме майно компанії, а також грошові кошти на її банківських рахунках.

Крім того, того ж року було конфісковано 100% часток у статутному капіталі українських компаній ТОВ "Тай-Мінералс", ТОВ "Інвестагро", ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", їхнє майно та кошти на рахунках.

"Команда Міністерства юстиції робить все можливе, аби зупинити дії осіб, причетних до агресії рф проти України, направлені на фінансування держави-агресора", - констатується в пресрелізі.

Як повідомлялося, ВАКС 23 січня 2023 року своїм рішенням у справі №991/6606/22 вже застосував до Шовкова санкцію у вигляді стягнення до доходу держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухомого та нерухомого майна товариства, а також коштів на банківських рахунках ТОВ. А потім апеляційна палата ВАКС 3 лютого 2023 року у цій справі стягнула до доходу держави 100% частки у статутному капіталі українських компаній ТОВ "Тай-Мінералс", ТОВ "Інвестагро", "Демуринський ГЗК", а також рухоме та нерухоме майно та грошові кошти на банківських рахунках цього ГЗК.

Теги: #суд #титан #актив #стягнення

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