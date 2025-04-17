Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" у Криму обсягом $5 млрд.

"Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції", – пояснив очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак, слова якого наводяться на сайті в четвер.

У релізі вказується, що у межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад EUR120 млн.

"Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу", – зазначили у "Нафтогазі".

"Наша команда використовує всі доступні юридичні механізми, аби забезпечити виконання арбітражного рішення та притягнути росію до відповідальності за її протиправні дії. Рішення посилити нашу стратегію стягнення у цій справі було одним із перших після того, як я очолив "Нафтогаз" у грудні 2024 року. Ми вдячні команді Le 16 Law, а також нашому багаторічному партнеру та головному юридичному раднику у справі – Covington&Burling, зокрема, Девіду Пінскі, Кловіс Тревіно та Періс Аборо за їхню підтримку та допомогу", – підкреслив Чумак.

За його словами, "Нафтогаз" уже має певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема, у Великій Британії та Фінляндії.

"Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені", – підкреслив очільник Групи.

Французьке провадження веде паризька юридична фірма з розв’язання спорів Le 16 Law. Команду очолюють партнери Жулі Спінеллі та Александра Cекелі за підтримки молодших юристів Полін Гадд, Карла Шимури та Емми Рубі. Процес отримання судового рішення про визнання та дозвіл на виконання остаточного рішення арбітражу було здійснено командою Le 16 Law повністю на умовах pro bono.

У компанії додали, що "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти РФ у жовтні 2016 року, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та росією. "Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал у складі судді Іана Бінні (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета та докторки Маї Станівукович, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав росію виплатити "Нафтогазу" понад $5 млрд за порушення умов договору.

"Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є Остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій росії в Криму", – наголосили у Групі.

Остаточне рішення арбітражу про відшкодування збитків було ухвалено після проміжного Часткового рішення, в якому трибунал визнав свою юрисдикцію розглядати позови "Нафтогазу" та встановив, що росія несе відповідальність за експропріацію майна компанії. Спочатку росія відмовилась брати участь у справі, але згодом змінила свою позицію та активно долучилася до етапу розгляду питання компенсацій. Слухання щодо відшкодування збитків відбувалося у Палаці миру у Гаазі й тривало на момент повномасштабного вторгнення росії в Україну наприкінці лютого 2022 року.

Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу російської федерації щодо скасування Часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.

"Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи", – наглосили у Групі.