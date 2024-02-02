Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу стосовно власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові Державної фіскальної служби (2015-2017) Роману Насірову та його раднику.

Як повідомляється на сайті НАБУ в п'ятницю, дії зловмисника кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). При цьому його прізвище, як і прізвище ексглави ДФС, у повідомленні відомства не називаються, але обставини справи та розмір хабара вказують на справу про хабар Бахматюка Насірову.

У НАБУ зазначають, що це була "найбільша задокументована неправомірна вигода в історії України". "Обвинувачений - власник агрохолдингу, який надав рекордні 722 млн грн колишньому голові ДФС за відшкодування його компаніям більше ніж 3,2 млрд грн ПДВ... Слідство встановило факти надання власником агрохолдингу голові ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди розміром $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу в серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015-го - серпня 2016 рр.", - розповіли у відомстві.

Бахматюк переказував близько 20% від суми відшкодованого податку на додану вартість на рахунки іноземних компаній, підконтрольних Насірову та його близьким. "Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, не включаючи відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб'єктами господарювання (зокрема комунальними підприємствами), які мали на те право", - розповіли в НАБУ.

2 лютого 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування щодо Насірова та його пособника (радника), 24 травня справу було направлено до суду.

18 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою Бахматюка. Наразі він перебуває в розшуку.