Інтерфакс-Україна
Події
09:55 08.12.2025

Ворог 29 разів обстріляв населені пункти Донеччини за минулу добу, з лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей

1 хв читати
Ворог 29 разів обстріляв населені пункти Донеччини за минулу добу, з лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей

За минулу добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей", - написав Філашкін у телеграм-каналі у понеділок.

За його інформацією, у Покровському районі, у Шахівській громаді зруйновано 6 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 3 у Золотому Колодязі.

У Краматорському районі, у Лимані 1 людина загинула. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю, в Рай-Олександрівці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено інфраструктуру. У Слов’янську пошкоджено 2 будинки. В Андріївській громаді пошкоджено 2 будинки, 2 господарчі споруди, адмінбудівлю, крамницю і культову споруду. У Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені.

У Бахмутському районі, у Сіверську 3 будинки пошкоджено.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 03.12.2025
Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

11:08 02.12.2025
Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу

Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу

16:33 01.12.2025
Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

09:31 27.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

16:11 26.11.2025
Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

10:38 23.11.2025
У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

11:01 22.11.2025
В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

19:34 18.11.2025
Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

10:35 17.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

11:35 06.11.2025
На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

ВАЖЛИВЕ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

ОСТАННЄ

З Данії екстрадовано житомирянина – співорганізатора незаконного грального бізнесу

Сирський наголосив на важливості адаптації військовослужбовців на початку БЗВП для протидії СЗЧ

На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

Кількість травмованих в Чернігові після обстрілу зросла до трьох, є постраждала в Семенівці – ОВА

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка шпигувала за колонами ЗСУ на Миколаївщині

Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

Париж виступає проти використання заморожених у французьких банках активів РФ - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА