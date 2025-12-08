Ворог 29 разів обстріляв населені пункти Донеччини за минулу добу, з лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей

За минулу добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей", - написав Філашкін у телеграм-каналі у понеділок.

За його інформацією, у Покровському районі, у Шахівській громаді зруйновано 6 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 3 у Золотому Колодязі.

У Краматорському районі, у Лимані 1 людина загинула. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю, в Рай-Олександрівці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено інфраструктуру. У Слов’янську пошкоджено 2 будинки. В Андріївській громаді пошкоджено 2 будинки, 2 господарчі споруди, адмінбудівлю, крамницю і культову споруду. У Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені.

У Бахмутському районі, у Сіверську 3 будинки пошкоджено.