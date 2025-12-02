Інтерфакс-Україна
Події
11:08 02.12.2025

Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу

1 хв читати
Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу
Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська за добу 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини, загинуло три людини, шість зазнали поранень, з лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 19 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, за добу станом на 2 грудня у Лимані загинула людина, у Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 19 дітей.

По всьому регіону фіксуються численні пошкодження і руйнування інфраструктури та житлового і промислового сектору.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 01.12.2025
Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

09:31 27.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

16:11 26.11.2025
Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

10:38 23.11.2025
У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

11:01 22.11.2025
В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

19:34 18.11.2025
Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

10:35 17.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

11:35 06.11.2025
На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

18:58 04.11.2025
ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

10:57 04.11.2025
З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

ОСТАННЄ

Шмигаль та постпред США в НАТО обговорили ініціативу PURL

СБУ викрила британця-інструктора ЗСУ, завербованого спецслужбами РФ, - джерела

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Антиплагіатор Смірнов заявляє про можливу підміну файлів у репозитарії академтекстів після його скарг на плагіат до НАЗЯВО

Фонди Національного музею України поповнилися унікальною колекцією археології, вилученою в ексочільника Ради міністрів Криму

В результаті повені в Індонезії загинули понад 650 осіб, не менше 475 зникли безвісти

Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

Качка обговорив з членами Аудиторської ради Ukraine Facility прозорість і ефективність використання коштів

Кличко: До трьох осіб зросла кількість жертв ворожого обстрілу Києва 29 листопада

У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Мазепи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА