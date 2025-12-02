Троє цивільних загинули у Донецькій області через ворожі обстріли, шестеро зазнали поранень за добу

Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська за добу 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини, загинуло три людини, шість зазнали поранень, з лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 19 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, за добу станом на 2 грудня у Лимані загинула людина, у Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 122 людини, у тому числі 19 дітей.

По всьому регіону фіксуються численні пошкодження і руйнування інфраструктури та житлового і промислового сектору.