12:24 18.10.2025

Група компаній "Нова" планує зрости у 4 рази за 5 років за рахунок світової експансії – засновник

Група компаній "Нова" (Nova), в яку входять лідер експрес-доставки "Нова пошта" та фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay), планує зрости у 4 рази за 5 років, повідомив співзасновник групи Володимир Поперешнюк.

"Презентували наше бачення розвитку на наступні 5 років. Очікувано, що ми продовжуємо рухатися у світ та плануємо зрости у 4 рази за цей час", – написав він у Facebook.

"А ще – ставимо собі амбітну ціль потрапити в Топ-20 найбільших поштово-логістичних компаній в світі. Бо зараз ми всього лиш у топ-30", – наголосив Поперешнюк.

На його думку, подібну мету можна було б поставити і перед економікою всієї країни, яка нараз посідає 56-58 місце у світовому рейтингу.

"Якби стояла ціль потрапити в топ-20, ми би догнали Польщу!" – зауважив засновник "Нової пошти" та додав, що вважає таку ціль реалістичною.

Він вважає, що для цього "не потрібні геніальні рішення влади, треба лише не заважати бізнесу", дати економічну свободу, зокрема провести приватизацію, дерегуляцію та зниження податків.

Як повідомлялося, "Нова пошта" у першому півріччі 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млрд 765 млн грн, а консолідований чистий дохід - на 22%, до 29 млрд 829 млн грн.

Обсяг доставлених посилок і вантажів становив 238 млн (на 7% більше), мережа її відділень зросла на 708 точок – до 13 985, а поштоматів – більш ніж на 4 тис., до 28,326 тис.

