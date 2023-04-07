Події

16:52 07.04.2023

На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій

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На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій

На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка річних експедицій.

"Сьогодні, 7 квітня 2023 року, полярники та полярниці 27-ї УАЕ, що рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому. Разом з ними повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців. Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма УАЕ", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що в найближчий рік команда нової української антарктичної експедиції проводитиме геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

"Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинено жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких триває десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції. Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", - наводить слова директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого пресслужба.

Теги: #ротація #станція #академік_вернадський

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