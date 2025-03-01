Події

23:46 01.03.2025

МАГАТЕ провела ротацію на Запорізькій АЕС без погодження з Києвом – ЗМІ

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МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС без погодження з українською стороною, повідомляє оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через Росію без погодження з Україною", - написав Йозвяк у платформі X у п'ятницю увечері.
"Сміливий крок для Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав він..

Джерело: https://x.com/RikardJozwiak/status/1895921284703527096

Теги: #магате #ротація

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