МАГАТЕ провела ротацію на Запорізькій АЕС без погодження з Києвом – ЗМІ

МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС без погодження з українською стороною, повідомляє оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через Росію без погодження з Україною", - написав Йозвяк у платформі X у п'ятницю увечері.

"Сміливий крок для Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав він..

Джерело: https://x.com/RikardJozwiak/status/1895921284703527096