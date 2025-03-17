Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

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У Києві ввечері понеділка тимчасово зачинили для пасажирів станцію метро "Вокзальна" через виявлену підозрілу коробку, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, як повідомляється, поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".

На місце викликали вибухотехнічну групу, а про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

