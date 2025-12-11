Інтерфакс-Україна
Телеком
19:00 11.12.2025

"Київстар" зміг запустити першу базову станцію за пришвидшеною процедурою за 4,5 міс. – СЕО



Найбільший український оператор мобільного звʼязку "Київстар" запустив у роботу першу базову станцію, збудовану за пришвидшеною процедурою, що дозволило скоротити термін від отримання дозволу до введення в дію до менш ніж 4,5 міс., повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров.

"Процеси синхронізовано і запаралелено в часі", – зазначив він у дописі у Facebook та нагадав, що відповідну постанову №555 Кабінет Міністрів затвердив у травні цього року.

Комаров уточнив, що перша станція за спрощеною процедурою забезпечить стабільний зв’язок на ділянці траси Львів-Тернопіль біля Золочева.

За його словами, у серпні була подана заява до Золочівської міської ради, у вересні укладено договір на розміщення та сформовано заяву до оператора систем розподілу ("Львівобленерго"), а наприкінці вересня отримано технічні умови від ОСР. У другій половині листопада збудовано споруду (вежу 50 м), 3 грудня відбулася подача живлення, а 10 грудня запрацювала базова станція UL4860.

Комаров нагадав, що за старою процедурою на отримання дозволів на розміщення могло піти до двох років, і тільки після цього розпочиналося будівництво.

Як повідомлялося, "Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше ніж рік тому, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% - до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.

Теги: #станція #kyivstar

