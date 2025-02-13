Інтерфакс-Україна
Події
17:03 13.02.2025

Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції "Андреаполь" у РФ

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Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції "Андреаполь" у РФ

Дрони Служби безпеки Україн завдали в ніч на 13 лютого другого удару по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь" у Тверській області РФ, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела у спецслужбі, внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

Це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня, тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомив співрозмовник агентства.

Теги: #дрони #тверська_область #сбу #станція

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