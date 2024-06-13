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08:09 13.06.2024

ССО вночі ліквідували новітню станцію зв'язку росіян

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ССО вночі ліквідували новітню станцію зв'язку росіян

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) вночі ліквідували станцію зв'язку Р-416ГМ росіян, яку взято на озброєння 2018 року, повідомляє командування ССО.

"Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ", - йдеться в повідомленні.

Так, по ворожій цілі, українські оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, що надійшла на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Отже, порушено зв'язок між командним пунктом і підрозділами російської армії.

У командуванні зазначили, що ворожа армія взяла цей комплекс на озброєння 2018 року. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

У ССО наголошують, що станція Р-416ГМ - перша уражена українськими військовими за час війни.

 

Теги: #звязок #ссо #станція #рф

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