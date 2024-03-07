Події

13:16 07.03.2024

Станція Київського метро "Дніпро" відновить роботу в штатному режимі

1 хв читати
Станція Київського метро "Дніпро" відновить роботу в штатному режимі

З п'ятниці, 8 березня, станція метро "Дніпро" в Києві відновить роботу у звичайному режимі, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Графік роботи станції з 5:41 до 22:36. Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів з міркувань безпеки", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Теги: #дніпро #станція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 29.02.2024
СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

15:39 29.02.2024
1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

06:36 29.02.2024
Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

Comfy відновив роботу пошкодженого російським обстрілом магазину у Дніпрі

12:39 28.02.2024
"Фокстрот" відновив магазин у ТРЦ Apollo в Дніпрі після ракетного удару

"Фокстрот" відновив магазин у ТРЦ Apollo в Дніпрі після ракетного удару

05:07 25.02.2024
Odysseus "перекинувся під час приземлення"

Odysseus "перекинувся під час приземлення"

13:19 24.02.2024
Українську агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили втретє

Українську агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили втретє

11:02 24.02.2024
У Дніпрі завершилися рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

У Дніпрі завершилися рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

18:53 23.02.2024
Кількість жертв атаки російського БПЛА на Дніпро збільшилася до двох осіб

Кількість жертв атаки російського БПЛА на Дніпро збільшилася до двох осіб

17:14 23.02.2024
Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

11:38 23.02.2024
У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

У Бердянську ліквідовано організаторку псевдовиборів путіна Світлану Самойленко

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

ОСТАННЄ

Прем'єр Естонії відмовилася від висування на посаду голови Єврокомісії

Генпрокурор: Депортованих до РФ українських дітей має бути беззастережно повернуто, а Росія це ігнорує

Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

Київ передав армії 500 БПЛА різних типів – Кличко

Затримано і взято під варту ексспівробітників "Харківгазу", які передавали представникам РФ карти газових мереж

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Унаслідок ворожого авіаудару по Вовчанську загинула мирна жителька, ще одна поранена

В Україні на 8 березня без опадів, у суботу трохи похолодає

Окупанти зранку обстрілюють Херсон, пошкоджені приватний будинок і гаражі, постраждав мирний житель

Свято 8 березня назвали улюбленим 23% українок і 18% українців - опитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА