Станція Київського метро "Дніпро" відновить роботу в штатному режимі

З п'ятниці, 8 березня, станція метро "Дніпро" в Києві відновить роботу у звичайному режимі, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Графік роботи станції з 5:41 до 22:36. Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів з міркувань безпеки", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.