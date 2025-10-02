Інтерфакс-Україна
Події
12:38 02.10.2025

Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

1 хв читати

До Одеської національної наукової бібліотеки вирушила мобільна станція ARK 1, оснащена сучасним обладнанням для очищення, дезінфекції, осушування та реставрації книжок і документів, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці фонду ALIPH Foundation та сприянню Української бібліотечної асоціації. Перша мобільна станція прибула в Україну у січні 2025 року. Її компактність і мобільність (контейнер розмірами 6 × 2,3 м) дають змогу швидко розгортати станцію без застосування спеціальної техніки, а за відсутності електропостачання вона може працювати від генератора", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що упродовж березня–серпня фахівці обробили понад 350 документів, серед яких близько 200 книг кінця XIX – початку XX століття з фондів університетських і наукових бібліотек, 30–35 газетних підшивок з фондів Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, понад 70 архівних документів і рукописів з фондів НБУ імені Ярослава Мудрого, Національної історичної бібліотеки України, Науково-технічної бібліотеки КПІ.

"Відтепер Одеса, яка володіє унікальною культурною спадщиною і водночас перебуває під постійною загрозою обстрілів, має інструмент оперативного реагування на випадки пошкодження бібліотечних та архівних фондів. Вже у жовтні буде проведено практичне навчання та тренінги для бібліотекарів міста і одеського регіону з питань збереження документних фондів", - розповіли у відомстві.

Теги: #одеса #документи #станція

