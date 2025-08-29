Інтерфакс-Україна
14:04 29.08.2025

Генштаб ЗСУ: уражено лінійно-виробничу станцію у Брянській області РФ

Підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, повідомив у п'ятницю Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Як повідомлялося, 24 серпня бійці Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) уразили Сизранський нафтопереробний завод, що має проєктну потужність до 8,5 млн тон нафти на рік (близько 3,08% загального обсягу нафтопереробки в РФ). Раніше в цей день Генштаб підтвердив удар по морському терміналу Усть-Луга та кількох логістичних об'єктах ворога на території Бєлгородської та Воронезької областей.

