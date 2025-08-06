Інтерфакс-Україна
Події
13:40 06.08.2025

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

2 хв читати
РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

У ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", - повідомило Міністерство енергетики України в середу.

Також уночі на 6 серпня обладнання, яке забезпечує вказані поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників.

Як зазначили в Міненерго, РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по українській енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний об’єкт в Європі не буде в безпеці.

Раніше Міністерство оборони країни-агресора повідомило про нанесення ударів по об'єктах газотранспортної системи України.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних сил РФ завдано удару по об'єктах газотранспортної системи", - сказано в повідомленні.

Теги: #атака_рф #одеська_область #станція #транзит_газу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 06.08.2025
Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

Близько тисячі мирних мешканців залишаються у мікрорайоні Корабел у Херсоні після часткового руйнування мосту

10:30 06.08.2025
Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

Через російські обстріли загинув мешканець Покровська у вівторок, 7 жителів області поранені – обладміністрації

09:44 06.08.2025
У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

09:32 06.08.2025
Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

09:30 06.08.2025
Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

16:37 30.07.2025
Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

20:27 24.07.2025
Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

15:22 24.07.2025
Мета нічного обстрілу залізниці навколо Одеси – заблокувати доступ до морпортів – "Укрзалізниця"

Мета нічного обстрілу залізниці навколо Одеси – заблокувати доступ до морпортів – "Укрзалізниця"

14:07 24.07.2025
На Одещині підірвалось судно АМПУ, троє людей загинуло

На Одещині підірвалось судно АМПУ, троє людей загинуло

15:26 03.07.2025
Удар по Одеському порту - варварський воєнний злочин і частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України - Сибіга

Удар по Одеському порту - варварський воєнний злочин і частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Фінансування сфери кіно на 2026р необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн - Мінкультури

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

ОСТАННЄ

Хореографка програла в казино 1 млн грн, зібраних на поїздку дитячого ансамблю до Грузії

Директора наукової установи НААН підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків майже на 22 млн грн

Кабмін пропонує вийти або денонсувати 9 угод з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів

Велоінфраструктура Львова розшириться на 12% до кінця 2025р. - Міськрада

Нардеп Фріз: Сподіваюсь новий очільник БЕБ виправдає кредит довіри громадськості

Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА