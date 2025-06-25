Інтерфакс-Україна
Політика
10:55 25.06.2025

Додаткових засідань Ради для кадрових ротацій не передбачається - речниця фракції "Слуга народу"

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Додаткових засідань Ради для кадрових ротацій не передбачається - речниця фракції "Слуга народу"

Інформація щодо позапланового засідання Верховної Ради для розгляду питання про ротацію прем'єр-міністра не відповідає дійсності, наголосила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Станом на зараз додаткових засідань парламенту, окрім тих, які є в робочому плані, не передбачається", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

У вівторок народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") написав у телеграмі, що його колегам з фракції "Слуга народу" сказали "готуватися до позачергової сесії Ради 7-8 липня", де планується заміна премʼєр-міністра.

Теги: #рада #уряд #засідання #ротація

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